Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 20:10 horas

Piraí – Uma carreta, que transportava gêneros alimentícios, tombou no final da tarde desta quarta-feira, dia 19, na Via Dutra, Km 223, sentido Rio, no trecho da estrada que corta Piraí.

Policiais rodoviários federais desviaram o tráfego para pista de subida da serra, sentido São Paulo, que passou a funcionar em mão dupla. A carga caiu na pista.

Uma pessoa se feriu levemente.