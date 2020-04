Carreta tomba na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 09:24 horas

Veículo transportava carga de papel para reciclagem

Barra Mansa – Uma carreta transportando carga de papel para reciclagem tombou na madrugada desta terça-feira (21), na altura do km 275 da Dutra, em Barra Mansa.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo, um homem de 35 anos, sofreu ferimentos leves, foi atendido por uma equipe médica da concessionária que administra a rodovia e foi liberado no local.

Ainda segundo a PRF, a pista permaneceu parcialmente interditada, devido a obstrução da faixa da direita e acostamento. Não houve congestionamento na rodovia devido a redução no fluxo de veículos, no momento do acidente.