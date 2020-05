Carreta tomba na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 09:48 horas

Veículo transportava caixas de leite na altura do km 251; segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, carga foi saqueada

Piraí – Uma carreta transportando caixas de leite tombou na madrugada desta sexta-feira (08), próximo ao km 251 da Via Dutra, em Piraí.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo entrou em contato com equipes do Posto Caiçara por volta das 4h, para informar sobre o acidente. O motorista relatou ainda que a carga estava sendo saqueada.

A PRF foi ao local e encontrou o veículo tombado no acostamento, constatando a denúncia do motorista sobre o saque da carga. Segundo um agente, não houve retenção no trânsito. O motorista não se feriu, mas por apresentar mal estar foi encaminhado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, para avaliação médica.