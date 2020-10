Carreta transportando madeira irregularmente é interceptada na Via Dutra

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 18:28 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais interceptaram nesta quinta-feira, dia 8, uma carreta, que segundo os agentes, transportava madeiras irregularmente. O motorista foi abordado na Via Dutra, Km 287, em Barra Mansa.

Os agentes disseram que o motorista não tinha documentação da mercadoria, e informou que levava a carga para um galpão, na Vila dos Remédios, no distrito de Floriano, também em Barra Mansa.

O dono do galpão apareceu no local da abordagem feita pela PRF, e junto com o motorista, foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa). A carreta carregada com as peças de madeira foi apreendida, até que fosse apresentada a documentação apropriada para a retirada do material do local onde ficou depositado.

Além disso, foi estipulada uma multa no valor de R$ 879, 16, por causa das infrações trânsito observadas no semirreboque.