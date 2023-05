Carro bate na traseira de carreta na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 20:24 horas

Resende – Um carro do modelo Nissan Kicks colidiu com a traseira de um caminhão na altura do km 311 da Dutra, próximo ao McDonald’s, no bairro Paraíso, em Resende. Em seguida, o automóvel atingiu a mureta de concreto que separa as pistas da rodovia. Os motoristas do caminhão e do Kicks saíram ilesos do acidente, mas o carona do veículo menor, que tem 34 anos, sofreu um corte no supercílio. Ele foi socorrido pelos bombeiros para o Hospital de Emergência de Resende.

A equipe Charlie da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal foi quem primeiro notou o acidente e foi para o local, tomando as providências necessárias para manter, na medida do possível, o fluxo do trânsito, e garantir as condições de segurança para o socorro do ferido.