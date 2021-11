Carro cai de ladeira em Valença após ser atingido por caminhão da Light

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 17:00 horas

Valença – Um acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira, dia 24, quando uma caminhão da empresa Light colidiu com um Fiat Punto, na Rua Raif Tabet, no bairro Esplanada do Cruzeiro, em Valença. Com o impacto da batida, o carro caiu em uma ladeira e bateu no muro de uma casa.

O carro estava estacionado e não tinha ocupantes. O motorista do caminhão não se feriu. O acidente foi registrado na Delegacia de Valença.