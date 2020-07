Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 20:20 horas

Barra do Piraí – Um carro capotou nesta quinta-feira (30), por volta das 17h30, no Km 257 da BR-393, em Barra do Piraí, nas proximidades do Trevo do Belvedere, sentido Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor e a passageira foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa de Barra do Piraí.