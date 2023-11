Barra Mansa – Um carro capotou no do KM 291, da Rodovia Presidente Dutra, próximo a Floriano Distrito de Barra Nansa, no início da tarde deste sábado (18). Apenas o motrista estava no veículo e não teve ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente chegou a causar cerca de três quilômetros de congestionameto, mas a pista já está sendo liberada.