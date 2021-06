Carro de motorista de aplicativo é roubado

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 14:56 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão da PM tentam prender o ladrão que, na noite de terça-feira, dia 1, roubou um Siena, após render o seu condutor, um motorista de aplicativo. O criminoso solicitou uma “corrida” em frente à Rodoviária Francisco Torres, em Volta Redonda.

Quando transitava na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao limite entre Volta Redonda e Barra Mansa, o desconhecido anunciou o assalto e obrigou o motorista a sair do carro. Em seguida, assumiu a direção do Siena, entrando no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa.

Foram roubados ainda R$ 120, cartões de crédito, documentos, e uma máquina de cartões. Material de propriedade da vítima.