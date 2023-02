Carro furtado é encontrado em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 15:49 horas

Valença – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar encontraram na manhã desta segunda-feira (6) um carro furtado localizado no bairro Vale do Sabiá, em Valença.

Segundo os policiais, o veículo, um Etios cinza, estava parado no acostamento em um local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Ao verificarem o carro, foi constatado pelos agentes o registro de furto. O veículo foi rebocado para a 91ª DP, onde a ocorrência foi registrada.