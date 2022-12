Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 09:47 horas

No fim da tarde desta segunda-feira (26), agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar localizaram, na Rua Cabo Cesário, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, um automóvel que tinha sido furtado no Natal (25), em Pinheiral.

O carro, um Gol verde, foi encontrado parcialmente depenado. A vítima foi ao local e o caso foi encaminhado para a delegacia para registro de ocorrência.