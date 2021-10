Carro roubado é apreendido pela PRF na Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 17:34 horas

Barra Mansa – Um Ford Ka, com placa do Rio de Janeiro, foi apreendido na noite de terça-feira, dia 12. A abordagem foi feita por policiais rodoviários federais, no posto da PRF, às margens da Via Dutra, Km 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo era conduzido por uma mulher de 32 anos. Outra ocupante que estava no carro, era uma passageira de 28 anos.

Os policiais, durante inspeção veicular, encontraram itens de identificação com indícios de adulteração. Eles também descobriram que o carro foi roubado no Rio.

A motorista alegou que comprou o veículo pouco tempo. A mulher foi levada para a Delegacia de Barra Mansa, e o carro apreendido no posto da PRF.