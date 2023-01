Carro roubado é encontrado incendiado em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 15:54 horas

Volta Redonda – Um carro roubado foi encontrado na BR-393, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa, nesta quinta-feira (26), por agentes da Polícia Rodoviária Federal após ter sido incendiado. O veículo foi roubado nesta quarta-feira (25) na Rua Herculano de Freitas, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

De acordo com os policiais, após receberem informações de um possível abandono de veículo roubado, os agentes foram até o local onde encontraram o carro, um Fox 1.0 Mi Total Flex, já totalmente queimado. No local também estava a proprietária do veículo, que informou aos policiais o local e data do roubo.