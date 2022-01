Carro roubado é recuperado pela PRF em trecho da Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2022, 17:36 horas

Barra Mansa- Por volta dás 09h15 desta segunda-feira, dia 3, uma equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal(PRF), durante uma ação de fiscalização de combate ao crime, abordou no Km 287 da Dutra, posto PRF de Floriano, um veículo Hyundai/Creta, ostentando placas do Rio de Janeiro, tendo como ocupantes um casal, o condutor de 23 anos e a passageira de 21 anos.

Após ser feita a inspeção veicular minuciosa do veículo, os agentes observaram vários indícios de adulteração nos itens de identificação, verificando tratar-se de um clone, sendo o veículo original (abordado pela PRF) de mesma marca/cor/modelo, licenciado também no Rio de Janeiro, mas, com o registro de roubo em 06/07/2021 no mesmo município.

Questionado sobre o fato, o casal informou que havia comprado o veículo de um indivíduo que havia dito que o veículo seria proveniente de um leilão e por isso estava vendendo abaixo da tabela. O condutor ainda apresentou o pix do valor pago pelo veículo identificando o indivíduo que vendeu o veículo.

De acordo com informações da PRF, o casal acabou sendo detido por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa para registrar o fato e a recuperação do veículo roubado.

De acordo com a PRF, o veiculo recuperado, segundo tabela FIPE, está avaliado em R$ 92.630,00.