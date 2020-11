Carro roubado em Barra do Piraí é encontrado capotado em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 16:45 horas

Barra Mansa – Policiais militares encontraram nesta sexta-feira, dia 6, um veículo roubado, que capotou na RJ- 153, no distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa. O carro foi levado em um assalto que ocorreu na noite do dia anterior, na Rua Barão do Rio Bonito, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Barra do Piraí.

Um casal rendeu o dono do veículo. O homem assumiu a direção do carro, enquanto a mulher sentou no banco do carona.

A vítima foi localizada pelos PMs, que recebeu de volta o seu veículo roubado.