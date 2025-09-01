segunda-feira, 1 setembro 2025
Fale conosco

Carro roubado em Barra Mansa é localizado pela Guarda Municipal

Veículo foi localizado na Rua Jorge Lóssio, no Centro, com ajuda das câmeras de monitoramento da cidade

by alice couto

Foto: Divulgação

Barra Mansa – O Setor de Monitoramento de Câmeras da Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), por meio do setor de recuperou, nesta segunda-feira (1ª), um veículo que foi roubado no bairro Bocaininha na noite de domingo (31). De acordo com informações dos agentes, o motorista do carro, um Corsa preto, foi surpreendido na Avenida Ministro Amaral Peixoto por volta das 21h.

A Guarda acompanhou o deslocamento do veículo e viu que ele estava na região do Centro, próximo à Rua Pinto Ribeiro. Através da varredura feita no sistema, os agentes se dirigiram à Rua Jorge Lóssio, onde encontraram o veículo na manhã desta segunda-feira. O automóvel passou por perícia e o motorista foi prestar depoimento na 90ª DP.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, elogiou o trabalho da Guarda Municipal.

“O investimento que fizemos em tecnologia em nossa Central de Monitoramento está revertendo em resultado na segurança pública como recuperação rápida do veículo”, disse.

Participaram da operação, o Inspetor S. Silva, responsável pelo setor de Monitoramento de Câmeras, e o Inspetor Alves, além do Guarda Municipal (GM) Cândido e o Subinspetor Áreas.

Você também pode gostar

Resende lança concurso público para arquitetos desenvolverem Arena...

Nova UBM recebe nota máxima do MEC pelo...

ANEEL inicia pesquisa de satisfação com consumidores de...

Maior carga da história da Dutra estaciona próximo...

ANEEL mantém bandeira vermelha 2 em setembro e...

Policial militar é morto durante operação na Zona...

CSN abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz em...

Polícia Civil intensifica buscas por suspeito de assassinar...

UniFOA abre Processo Seletivo de Medicina 2026 com...

Especialista debate autismo no Parque do Itatiaia

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996