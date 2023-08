Carro roubado em Vargem Alegre é recuperado no Vale Verde

Volta Redonda – Em patrulhamento no Vale Verde, agentes do Grupamento de Ações Tática (GAT) e do Serviço Reservado (P2), do 28º Batalhão de Polícia Militar, recuperaram um veículo HB20 (preto), roubado no Distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais receberam a informação de que um homem estava circulando com um veículo roubado pelo bairro. O carro foi localizado pelos policiais estacionado na Rua das Palmeiras. Após consultas, foi constatado que o registro da placa não era do HB20 e sim de uma Kombi. Já a numeração do Chassi era do veículo que havia sido roubado em de Vargem Alegre.

O Carro foi apreendido para perícia e levado para a 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda.