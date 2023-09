Carro roubado na Zona Sul do Rio é recuperado em Angra

Angra dos Reis – Um carro roubado na Zona Sul do Rio foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na Rio-Santos ,em Angra dos Reis. O caso aconteceu na sexta-feira (22).

Agentes da 3ª Delegaciada PRF abordaram o veículo, na altura do bairro Camorim, e verificaram indícios de adulteração no carro. As placas eram clonadas e o automóvel possuía registro de roubo.

O crime aconteceu em janeiro de 2023, na Gávea, Zona Sul do Rio. A ocorrência foi encaminhada para a 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis).