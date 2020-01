Casa Lotérica é assaltada em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 11:43 horas

Volta Redonda – Uma casa lotérica foi assaltada na manhã desta terça-feira, dia 21, na Avenida Antônio de Almeida, no Retiro, em Volta Redonda.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que confirmou que a Polícia Militar foi acionada por volta das 8h para atender o chamado.

Segundo a ocorrência, dois celulares e R$ 5 mil foram levados pelos bandidos. Os aparelhos são de duas mulheres que estavam no local no momento do assalto. De acordo com a Polícia Militar, funcionários do estabelecimento informaram que dois suspeitos abordaram as vítimas.

Após o assalto, os suspeitos, segundo testemunhas, fugiram em uma motocicleta.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).