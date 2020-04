Casal com antecedentes criminais é preso na Dutra

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 18:13 horas

Resende – Em uma ação conjunta das polícias Civil e Rodoviária Federal, um casal foi preso no início da tarde desta quarta-feira (29). Eles estavam em um Corsa que foi interceptado pelos agentes na Via Dutra, no Km 289, próximo ao posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. No veículo foram encontradas quatro trouxinhas de maconha.

Além disso, os policiais descobriram que contra o motorista, de 44 anos, havia um mandado de prisão para ser cumprido, por tráfico de drogas . Segundo os policiais, ele seria integrante de uma facção criminosa carioca.

Já a namorada do motorista, de 30 anos, embora não existisse mandado judicial contra ela, os agentes apuraram que a suspeita também era envolvida com o trafico de drogas, inclusive, com passagem pela polícia por traficar.

O casal foi levado para a 89ª DP (Resende), onde o homem ficou detido. A mulher foi ouvida e liberada. As drogas ficaram apreendidas na delegacia.