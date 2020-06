Casal é detido por porte ilegal de armas em Porto Real

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 08:40 horas

Porto Real – Um homem, de 43 anos e uma mulher, de 36, foram detidos por policiais do 37º Batalhão na segunda-feira, 22, em Porto Real, por porte ilegal de arma de fogo. O flagrante aconteceu na Avenida Salvador, no bairro Jardim das Acácias, enquanto a PM fazia patrulhamento pelo bairro. Uma pistola calibre 380 e um carregador com 16 munições intactas do mesmo calibre foram apreendidos.

Segundo a PM, os agentes avistaram um veículo, Ford/ Fusion, preto, tendo os ocupantes, atitudes suspeitas. Durante abordagem no interior do veículo, nada de ilícito encontrado. A PM afirma que durante revista pessoal, a arma foi encontrada dentro da bolsa da mulher detida.

Ainda segundo a PM, foi verificado que a mulher possui registro da arma em seu nome, porém, não apresentou nenhuma autorização para portá-la. O casal foi encaminhado até a 100ª DP e posteriormente autuado no Artigo 14 da Lei 10826/03 (Porte Ilegal de Arma de Fogo), sendo estipulada fiança no valor de R$ 1.000,00 para cada. Após pagamento de fiança, o casal foi liberado. O revólver, além do carregador municiado, permaneceram apreendidos.