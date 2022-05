Casal é flagrado com droga em Valença

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 08:12 horas

Valença – Um homem, de 26 anos, e sua companheira, de 28, foram presos por policiais militares domingo (1), foram flagrados com droga, em Valença. No imóvel do casal, na Rua dos Bombeiros, no bairro Santa Rosa II, foram apreendidos 23 pinos de cocaína, R$ 142 e um celular.

O suspeito assumiu a propriedade da droga, inocentando a mulher. Ele foi o para a Delegacia de Valença, onde o material recolhido pelos PMs ficou apreendido e foi instaurado um inquérito. O homem não permaneceu detido.