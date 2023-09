Barra Mansa – Um casal foi encontrado morto a tiros dentro de casa, na manhã deste domingo (3), no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para verificar um duplo homicídio no local, onde encontraram os corpos de um homem, de 26 anos e uma mulher de 31 anos.

No local do crime, foram apreendidas diversas cápsulas deflagradas, de calibre 9mm e fuzil 5,56. Não há informações sobre a motivação do crime.

O caso está sendo investigado pela 90ª DP.