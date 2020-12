Casal é preso após praticar roubo em padaria

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 17:00 horas

Barra Mansa– Um casal foi preso após praticar roubo em uma padaria na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. Uma funcionária do estabelecimento avisou os policiais militares, que detiveram o casal, próximo a Igreja Matriz de São Sebastião, também no Centro.

Levados para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi averiguado, segundo os policiais, que o homem tinha seis passagens pela polícia, por furto. A mulher também já foi presa uma vez, por roubo .