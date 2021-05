Casal é preso após usar ponto de ônibus como local para vender drogas

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 18:22 horas

Resende e Paraíba do Sul – Um homem e uma mulher foram presos no início da noite de quarta-feira, dia 12, suspeitos de tráfico de drogas, em Resende. Policiais do 37º Batalhão da PM disseram que o casal foi localizado em um ponto de ônibus, na Rua das Amendoeiras, no bairro Cidade Alegria, com 11 pinos de cocaína e R$ 94.

Dinheiro que os agentes acreditam ser proveniente da venda de entorpecentes. Os PMs chegaram aos suspeitos após receberem denúncia anônima de que eles usavam o local com ponto de comercialização de drogas.

O casal e o material apreendido foram levados para a 89ª DP (Resende).