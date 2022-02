Casal é preso com 4 kg de droga durante operação conjunta da PRF e PMERJ na Dutra

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2022, 18:53 horas

Resende- Na tarde deste sábado, dia 12, um casal foi detido na altura do km 299 da Dutra, em Resende, com 4 tabletes de drogas, por agentes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do GAT(Grupamento de Ações Táticas) do 28° Batalhão da PM.

De acordo com a PRF, após informações repassadas pelos policiais militares do 28ºBPM, sobre um veículo suspeito de estar transportando ilícito, os agentes da PRF e do GAT entraram em alerta para fazer a abordagem a um Honda/Fit cor prata, obtendo êxito em abordar o veículo por volta dás 14h em Resende e conduzi-lo até o Posto da PRF de Floriano, localizado no km 287 da Dutra, em Barra Mansa.

Após a realização de uma revista minuciosa no veículo, os agentes notaram que o casal, um homem de 40 anos e uma mulher de 26 anos, que estavam no veículo, apresentaram nervosismo e informações imprecisas sobre o motivo da viagem.

Durante a revista foi observado também que havia um fundo falso na caixa de som do veículo, sendo encontrados no local 4 tabletes de drogas (01 tablete de crack e 03 tabletes de pasta base), totalizando 4 kg de drogas.

De acordo com a PRF, após dada voz de prisão ao casal, o condutor informou que pegou a droga na Avenida Brasil no Rio de Janeiro e que receberia 2 mil reais para entregá-la a uma pessoa que ele faria contato quando chegasse em Resende.

Os agentes também informaram que foi constatado que o condutor está com a carteira de habilitação vencida desde 2019 e o carro está com a placa dianteira em desacordo. Segundo a PRF, por este motivo ele ainda vai receber 2 multas de trânsito.

As equipes da PRF e PMERJ então encaminharam a ocorrência em conjunto para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.