Casal é preso com revólver em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 07:36 horas

Volta Redonda – Um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 30, foram presos pela Polícia Militar na segunda-feira, dia 27, por porte ilegal de arma de fogo, após abordagem num posto de combustíveis localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. Um revólver calibre 38, além de oito munições foram apreendidos.

O flagrante aconteceu após a PM receber a informação sobre a presença de um homem no local, em um Astra cinza, esperando um comprador da arma. O suspeito foi abordado no estabelecimento. A arma e as munições foram encontradas na bolsa de sua namorada.

Após o flagrante, o casal foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda).