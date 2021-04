Casal é preso por suspeita de tráfico em Três Rios

Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 11:23 horas

Três Rios – Um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 24, foram presos pela Polícia Militar no domingo (18), em Três Rios, suspeitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. A ação, que aconteceu na Rua Rosário de Minas, no bairro Jardim Primavera, também resultou na apreensão de 92 buchas de maconha, um tablete grande de maconha, R$250 em espécie, um rádio transmissor, dois celulares, além de material para embalar drogas. A ocorrência foi registrada na 108º DP.

De acordo com a PM, o flagrante foi possível após denúncia de tráfico, que dava conta que os suspeitos estariam vendendo entorpecentes no endereço. Após cerco, os agentes flagraram toda ação, em um terreno baldio em frente à residência do casal. A PM informou que, ao notarem a presença dos agentes, os suspeitos correram para o interior do imóvel e que tentaram se desfazer dos celulares e do rádio transmissor, mas que durante buscas, todo material foi encontrado; um deles, dentro de uma máquina de lavar roupas localizada na varanda da residência. Ao serem questionados se existia na posse dos mesmos algo a mais a ser entregue, a suspeita entregou aos PMs a quantia de R$ 250,00 em espécie.

Ainda segundo os militares, momentos depois, o suspeito entregou todo material para endolação e afirmou que ambos estariam praticando tráfico de drogas. O casal mostrou o local onde toda a droga apreendida estava escondida e, ao serem indagados por qual valor estariam comercializando a maconha, os mesmos informaram que o valor normal de comércio seria R$20,00 por bucha, porém, no dia da apreensão, estariam realizando uma ‘promoção’ e cada bucha de maconha era vendida pela metade do preço e que os aparelhos apreendidos na ocorrência estavam sendo utilizados para anunciar e vender a droga.

A PM também relatou que o casal afirmou estar envolvido no tráfico há aproximadamente 3 meses e que a droga seria de uma facção criminosa. Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados para delegacia de Três Rios, onde permaneceram presos, à disposição da Justiça. A dupla foi autuada nos Art 33 (Tráfico de Drogas) e 35 (Associação ao Tráfico de Drogas) da lei 11.343/06.