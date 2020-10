Casal  suspeito de agredir a própria filha de 10 anos é indiciado por crime de tortura

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 20:05 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk, que na noite de quinta-feira, dia 1º, respondia também pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Volta Redonda, indiciou um casal por crime de tortura, por agredir, no mesmo dia, a própria filha de 10 anos.

A criança foi encontrada por um parente caída, com várias escoriações pelo corpo, no chão do banheiro da casa da família, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O policial foi informado que a vítima implorava o pai para que parasse de agredi-la.

A menina seria considerada rebelde, pelos pais dela. Também foram ouvidas a criança e duas testemunhas.

O delegado vai apurar a informação de que os pais fariam uso de bebida alcoólica .

O crime de tortura é inafiançável. As penas são de reclusão e variam de 2 a 8 anos de prisão. O juiz é quem vai decidir sobre o destino de menina, que tem outra irmã de 7 anos.