Casal suspeito de estelionato é preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 15:49 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Victor Tuttman, prenderam nesta sexta-feira, dia 11, um homem e uma mulher suspeitos de estelionato. O casal foi preso em flagrante próximo ao estabelecimento comercial, no bairro Retiro, onde fizeram compras no valor de R$ 2,5 mil, utilizando cartão de crédito de terceiro, que não tinha conhecimento do fato.

Tuttman explicou que os golpistas negociaram com o estabelecimento comercial pelo telefone e iriam buscar a mercadoria na loja. Para isso contrataram um taxista. A dupla foi seguindo o motorista em um outro carro para conferir ele pegando os bens, adquiridos de forma fraudulenta.

– Sabendo do dia e hora da entrega, os policiais ficaram de compana próximo à loja e prenderam o casal. Foram recuperados um notebook, dois celulares e dois relógios que estavam embalados – disse o delegado.

O casal foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda).