Caso Rodrigo: Polícia Civil prende mulher de suspeito de homicídio

Volta Redonda – Agentes da 93ª Delegacia de Polícia prenderam, nesta terça-feira (14), uma mulher que seria companheira do gerente do tráfico no bairro Monte Castelo. Com ela foram encontrados 40 pinos de cocaína e dois rádios transmissores.

Ela estava em companhia do suspeito, que fugiu do local quando notou a presença da Polícia. Segundo informações do setor de inteligência da 93a DP, o fugitivo é considerado “homem de confiança” do líder da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) na localidade. Ele está preso, mas também é investigado pelo assassinato do coach esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, encontrado no início da tarde desta terça-feira em uma cova rasa no Monte Castelo.

A mulher será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.

Quem tiver qualquer informação sobre o homicídio de Rodrigo Cardoso Guedes pode entrar em contato com o WhatsApp da 93a DP: (24) 3339-2462.