Castro anuncia 50 novas viaturas para a Patrulha Maria da Penha

Rio – O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar (PMERJ) receberá 50 viaturas semi-blindadas, modernas e com nova identidade visual. Castro realizou o anúncio na terça-feira (4), durante a cerimônia de comemoração dos seis anos de atuação do programa, promovida pela Secretaria de Estado da Mulher, na Sala Cecília Meireles.

A celebração também deu início oficialmente à campanha Agosto Lilás 2025, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher, e homenageou os 19 anos da Lei Maria da Penha.

“A Patrulha Maria da Penha é um símbolo do nosso compromisso com a vida e com a dignidade das mulheres fluminenses. Vamos trocar todas as viaturas do programa por viaturas novas, semi-blindadas, para que o nosso programa possa crescer ainda mais. É uma reafirmação do nosso compromisso, de que oferecemos proteção a quem mais precisa. Vamos seguir ampliando essa rede de acolhimento e enfrentamento à violência de gênero em todo o estado e fortalecendo as políticas públicas voltadas para as mulheres”, declarou o governador.

A cerimônia também prestou homenagem a 16 agentes que se destacaram na atuação direta com as vítimas, além de reconhecer a fundadora do programa, a tenente-coronel da Polícia Militar Cláudia Moraes. O evento contou ainda com apresentação cultural de meninas do balé do Instituto da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense.

Patrulha Maria da Penha

Criada para oferecer proteção a mulheres vítimas de violência, a iniciativa já atendeu quase 317 mil mulheres e efetuou 955 prisões. Das 955 prisões efetuadas desde a implantação, quase todas foram em flagrante por descumprimento de medida protetiva expedida pela Justiça. Destas, 424 (a 47,54% do total) foram efetuadas em municípios do interior do estado.

“O programa Patrulha Maria da Penha é uma das políticas públicas mais sérias e transformadoras do nosso Estado. Trabalhamos diariamente por meio de uma rede forte, articulada e presente, somos policiais que enfrentam desafios para cuidar de quem precisa. Ainda há muito a ser feito, mas temos a certeza que estamos no caminho certo. O fortalecimento da equipe e as novas viaturas são um verdadeiro marco”, enfatizou a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Major Bianca Neves.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que o número de feminicídios caiu de 57, entre janeiro e junho de 2024, para 49 no mesmo período de 2025, uma redução de cerca de 14%. As tentativas de feminicídio também diminuíram: foram 205 casos no primeiro semestre de 2024 contra 162 em 2025, representando queda de aproximadamente 21%.

“Os números mostram que estamos no caminho certo, mas também reforçam a urgência de avançarmos ainda mais. A violência contra a mulher precisa ser enfrentada com política pública contínua, investimento, diálogo com a sociedade e, principalmente, acolhimento. A Patrulha Maria da Penha é um exemplo real de política que salva vidas”, destacou a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Proteção e acolhimento

Quase metade do efetivo dedicado exclusivamente à Patrulha é composto por policiais femininas, reforçando a sensibilidade e a efetividade no atendimento às vítimas. Os números da Patrulha Maria da Penha comprovam: a presença das equipes especializadas em todo o território fluminense tem dado resultado. É o caso da universitária Jéssica Yane Marinho, 34 anos, que sofreu uma tentativa de feminicídio há cerca de 1 ano e é assistida pela Patrulha.

“Conhecer esse serviço mudou minha vida. É importante para o meu psicológico saber que posso contar com eles, que posso ligar para eles. Toda mulher deveria conhecer o trabalho da Patrulha Maria da Penha para entender que não devemos aceitar estar numa relação tóxica e violenta por não termos onde ir, podemos pedir ajuda” disse.