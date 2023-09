CCR RioSP abre vagas para pessoas com deficiência

Uma oportunidade de emprego para pessoas com deficiência (PcD), a CCR RioSP está contratando. As vagas de trabalho são para início imediato e para banco de cadastro para as áreas administrativas e operacionais da concessionária nas duas rodovias – Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101).

Profissionais interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] . Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária estão vale refeição/ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, folga no dia do aniversário, gympass (academia) e programa de saúde e qualidade de vida.

A iniciativa faz parte das ações para promoção atração e seleção com foco na ampliação do time com a inclusão de Pessoas com Deficiência no Grupo CCR.

“O Grupo CCR tem trabalhado para construir uma empresa cada vez mais inclusiva, preparando colaboradoras e colaboradores para aprenderem com as diferenças, entendendo que, uma empresa diversa contribui para um ambiente de trabalho positivo. Oferece uma série de treinamentos, sensibilizações, para aperfeiçoamento de habilidades e desenvolvimento na função”, explica Lourenço Machado, coordenador de arrecadação da CCR RioSP.

Há pouco mais de um mês, Vanessa de Souza, de 47 anos, deixou a área de vendas para integrar o time de colaboradores do Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR RioSP. Ela tem uma redução motora na perna, após sofrer um acidente de trânsito, em 2013, em Jacareí (SP), cidade onde reside. “Fiquei muito contente quando fui chamada para trabalhar na concessionária. O maior desafio nesse início foi entender sobre o mundo de rodovias. Bem diferente da minha antiga função. É muito desafiador. Mas tenho o respaldo e apoio dos meus líderes e colegas de trabalho. Estou muito feliz com essa nova oportunidade”, diz Vanessa.

Quem é a pessoa com deficiência?

É considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.