Ceam de BM divulga balanço de atendimentos à vítimas de violência doméstica

Barra Mansa – O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa, registrou cerca de 1.400 denúncias de violência doméstica entre junho e julho deste ano. A maioria dos casos envolve agressões físicas e psicológicas. Os dados foram divulgados no contexto da campanha Agosto Lilás, que reforça a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006.
Atendimento Patrulha da Mulher
Desde 2019, a Patrulha da Mulher, vinculada à Guarda Municipal, atua no enfrentamento à violência doméstica em Barra Mansa. A coordenadora Alcilene Novais destaca que muitas vítimas ainda não reconhecem formas de violência além da física, como a psicológica, moral, sexual e patrimonial.
Mais locais de apoio em Barra Mansa:
UPA: (24) 3323-4471 – Rua Luís Ponce, 263, Centro.
90ª Delegacia de Polícia: (24) 3328-4863 – Av. Domingos Mariano, Centro.
Rede de Apoio:
Central de Atendimento à Mulher: 180
Disque Denúncia: 100
Ouvidoria do Ministério Público: 127