Ceam de BM divulga balanço de atendimentos à vítimas de violência doméstica

Ações de enfrentamento são intensificadas no município durante o mês de conscientização sobre a prevenção e aniversário da Lei Maria da Penha

Foto: Chico de Assis

Barra Mansa – O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa, registrou cerca de 1.400 denúncias de violência doméstica entre junho e julho deste ano. A maioria dos casos envolve agressões físicas e psicológicas. Os dados foram divulgados no contexto da campanha Agosto Lilás, que reforça a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006.

O Ceam atua no atendimento especializado a mulheres em situação de violência, com trabalho integrado e multidisciplinar. A coordenadora da unidade, Stephanie Duarte, explica que muitas vítimas sofrem mais de um tipo de agressão simultaneamente, incluindo as de natureza moral, sexual e patrimonial. Ao longo dos últimos dois meses, a unidade recebeu cerca de 1.400 denúncias de violência, sendo a maioria relacionada a agressões de natureza física ou psicológica.
“Durante os atendimentos, observamos que, em muitos casos, há a ocorrência simultânea de diferentes tipos de violência. No mês de junho, realizamos mais de 340 atendimentos, sendo 74 presenciais e 254 por telefone, além de 19 novos casos. Já no mês de julho, tivemos mais de 500 atendimentos, sendo 92 presenciais e 394 por telefone, além de 23 novos casos. As vítimas atendidas estão na faixa etária entre 21 e 30 anos, que é em média  mais de 55% das denúncias. Além do nosso atendimento pós-violência, a equipe técnica atua em ações preventivas e acompanhamento que antecede a medida protetiva, com o esclarecimento populacional sobre relacionamentos saudáveis e não-violentos”, disse Stephanie.
A coordenadora ressaltou ainda que a Lei Maria da Penha é um instrumento fundamental na proteção das mulheres, pois assegura direitos, incentiva a denúncia e possibilita o rompimento do ciclo da violência com amparo e segurança.
A secretária da Pasta, Joseane Ricarte, afirmou que a Assistência Social exerce um papel imprescindível nesse processo, acolhendo, orientando e oferecendo suporte necessário às mulheres em situação de violência.
“Nosso compromisso é garantir que elas se sintam fortalecidas, seguras e amparadas para romper o ciclo da violência e reconstruir suas vidas. No município, as mulheres podem procurar diretamente pelo Ceam para atendimento especializado ou acionar a Patrulha da Mulher. É importante lembrá-las que não estão sozinhas”, falou a secretária.

Atendimento Patrulha da Mulher

Desde 2019, a Patrulha da Mulher, vinculada à Guarda Municipal, atua no enfrentamento à violência doméstica em Barra Mansa. A coordenadora Alcilene Novais destaca que muitas vítimas ainda não reconhecem formas de violência além da física, como a psicológica, moral, sexual e patrimonial.

Segundo ela, a Lei Maria da Penha tem ampliado o número de denúncias e a confiança das mulheres em buscar ajuda. A maioria dos casos atendidos envolve lesão corporal, muitas vezes associada a outros tipos de agressão. A Patrulha orienta e acompanha as vítimas no registro da ocorrência, nas medidas protetivas e, quando necessário, no encaminhamento a unidades de saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou ao Instituto Médico Legal (IML). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número do Disque-Patrulha (24) 99931-8829. Aos fins de semana e feriados, denúncias devem ser feitas diretamente na 90ª Delegacia de Polícia, no Centro.

Mais locais de apoio em Barra Mansa:

Hospital da Mulher: (24) 3512-0719 – Av. Tenente José Eduardo, 200, Ano Bom.
UPA: (24) 3323-4471 – Rua Luís Ponce, 263, Centro.
90ª Delegacia de Polícia: (24) 3328-4863 – Av. Domingos Mariano, Centro.

Rede de Apoio:
Central de Atendimento à Mulher: 180
Disque Denúncia: 100
Ouvidoria do Ministério Público: 127

 

