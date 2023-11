Centro universitário emite nota de pesar por assassinato de aluna

Barra Mansa – O Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM) emitiu na manhã desta quinta-feira (16) uma nota de pesar pelo falecimento de Laudana Raíssa Aloquio, aluna do 8º período do curso de Educação Física.

Laudana, de 29 anos, foi assassinada na manhã de quarta-feira (15), no bairro Vale do Paraíba. Segundo informações preliminares, ela teria sido alvejada por sete tiros. Até o momento, não há suspeitos do crime, que está sendo investigado pela 90ª Delegacia de Polícia.

O corpo da jovem foi sepultado na manhã desta quinta-feira no cemitério municipal de Barra Mansa.

Leia a nota na íntegra:

“O Centro Universitário de Barra Mansa vem oficialmente manifestar seu pesar, lamentando profundamente o falecimento da aluna do curso de Educação Física, Laudana Raíssa Aloquio.

Que as circunstâncias de sua morte sejam apuradas pelas autoridades.

No momento, desejamos que Deus conforte os corações de seus familiares e dê força aos seus colegas de curso”.