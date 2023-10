Após cerco e tiroteio, PM prende um suspeito no Siderlândia, em BM

Barra Mansa – A Polícia Militar fez um cerco, na tarde desta sexta-feira (20,) no bairro Siderlândia. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE junto a fontes policiais, traficantes teriam trocado tiros com a Polícia e se escondido em uma residência próximo à Rua Suinã, onde teriam feito uma mulher refém. Nove viaturas da Polícia Militar estiveram no local, onde moradores relataram medo e apreensão.

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia dando conta de que suspeitos estariam endolando drogas no local levou guarnições do Grupamento de Ações Táticas (GAT) à área. Os agentes foram recebidos a tiros por três suspeitos – dois com pistolas e um com fuzil. Os policiais revidaram e solicitaram reforços.

Após o cerco, os PMs conseguiram deter um homem, de 25 anos, armado com uma pistola Colt calibre 45. Também foram encontrados um carregador com capacidade para dez munições, seis munições, dois rádios transmissores, um carregador de rádio e duas baterias reservas, além de um telefone celular.

O suspeito foi algemado e conduzido à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o caso foi registrado.