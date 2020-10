Chefe do tráfico de Três Rios é preso com dinheiro e joias em hotel de luxo na Bahia

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 17:53 horas

Três Rios – O chefe do tráfico de drogas da cidade de Três Rios e da Região Serrana do Rio foi preso na tarde de quinta-feira, dia 22, em Salvador (BA). O suspeito foi encontrado em um hotel de luxo com a família, na Praia de Ondina, na capital baiana. Com ele, a Polícia Civil apreendeu ainda R$ 60 mil em espécie e grande quantidade de joias e relógios de ouro, entre eles, correntes com pingentes de Nossa Senhora Aparecida, de Jesus Cristo e o brasão de um clube.

A prisão foi feita por agentes da 108ª DP (Três Rios), com apoio da 106ª DP (Itaipava) e da Subsecretaria de Inteligência da Bahia. De acordo com as investigações, o preso é o chefe do tráfico do Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Ele tem como comparsa um traficante que era o seu apoio operacional em Três Rios e em Comendador Levy Gasparian, considerado um dos traficantes mais agressivos da facção na região, sendo responsável por outros homicídios.

— Ele é um dos chefes do tráfico de drogas na Região Serrana, com ascensão em todas as comunidades. Nos últimos dois meses, ele foi o responsável de ser o mandante de, ao menos, sete homicídios em Três Rios. A partir disso, passamos a monitorá-lo e descobrimos que ele estava em Salvador. Tínhamos agentes hospedados no mesmo hotel para efetuarmos essa prisão — diz o delegado João Valentim dos Santos Neto, titular da 106ª DP (Itaipava).

*Fonte Jornal Extra