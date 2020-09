Chefe do tráfico do Vale Verde é preso em refinaria montada em mansão no Laranjal

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 12:25 horas

Outros dois homens, supostamente ligados ao tráfico, também foram presos; seis quilos de cocaína e quatro veículos foram apreendidos no bairro Laranjal

Volta Redonda – Policiais da 90ª DP (Barra Mansa) identificaram uma casa em que funcionava uma refinaria de drogas, no bairro Laranjal, em Volta Redonda, nesta sexta-feira (25). A ação foi resultado de uma investigação que já durava dois meses com o intuito de coibir o tráfico de drogas na região. Três homens foram presos em flagrante, um deles apontado como líder do tráfico no bairro Vale Verde.

De acordo com Ronaldo Aparecido Ferreira Brito, delegado titular da 90ª DP, os agentes se preparavam para cumprir um mandado de busca e apreensão no imóvel, quando perceberam que os criminosos tentavam deixar o local, que era usado para armazenar e manufaturar cocaína. “Nós vínhamos investigando esta organização criminosa e descobrimos que alguns de seus líderes estariam no imóvel nesta sexta-feira. A droga que era refinada ali seria usada para abastecer a região de Barra Mansa e Volta Redonda”, explica o delegado.

Os presos foram autuados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Havia ainda um outro criminoso, fornecedor de drogas para o Sul Fluminense e para os bairros de Senador Camará e Bangu, na Capital, que conseguiu fugir pulando o muro dos fundos. Os agentes estavam ainda realizando diligências para cumprir um mandado de prisão expedido contra ele.

No local, foram apreendidos seis quilos de pasta base de cocaína e quatro veículos adquiridos com recursos do tráfico, que eram usados para transportar drogas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As investigações continuam para identificar e prender outros membros desta organização criminosa.

Ao todo, 6 kg de cocaína foram apreendidos (Foto: Cedida pela Polícia Civil)