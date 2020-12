Colisão entre carro e caminhão deixa cinco feridos na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 10:04 horas

Barra do Piraí – Um acidente na manhã desta quinta-feira (10), deixou cinco pessoas feridas, na BR-393, Rodovia Lúcio Meira, em Barra do Piraí. A colisão transversal entre um veículo de passeio e um caminhão ocorreu por volta das 6h50, na altura do km 258. Os feridos estavam indo para a AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a pista chegou a ficar totalmente bloqueada pelo acidente, mas no momento o trânsito está liberado no local com pontos de congestionamento. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas, sendo quatro passageiros. As vítimas têm idades de 19, 21, 23 e 24 anos. Eles foram levados para Santa Casa de Barra do Piraí. O estado de saúde dos feridos ainda não foi divulgado.