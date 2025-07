Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na Beira Rio, em Volta Redonda

Volta Redonda – Um carro e uma moto colidiram em frente ao posto Shell, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio), na noite desta segunda-feira (28). Duas pessoas ficaram feridas, o piloto da motocicleta, que trabalha como moto-táxi, e a passageira que ele transportava. Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas no local. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.