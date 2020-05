Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de maio de 2020, 09:44 horas

Barra Mansa – A colisão entre um carro e uma moto na altura do km 290, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), bairro 9 de Abril, em Barra Mansa, deixou um ferido.

O motociclista, de 43 anos, sofreu fratura na perna e na mão e foi levado pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Já o motorista da caminhonete saiu ileso do acidente que ocorreu no inicio da noite dessa sexta-feira, 29.