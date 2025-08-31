domingo, 31 agosto 2025
Colisão traseira na Dutra, em Barra Mansa, deixa três feridos

Condutora grávida e duas crianças foram conduzidas à Santa Casa

by alice couto

Foto: Divulgação

Barra Mansa – Uma colisão traseira deixou três pessoas feridas na tarde deste domingo (31), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 14h30, na altura do km 284, sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Hyundai HB20 bateu na traseira de um Mitsubishi Lancer. O condutor do Lancer não sofreu ferimentos. Já no HB20, a passageira de 29 anos, que está grávida, e duas crianças, de 6 e 7 anos, ficaram feridas. As vítimas foram socorridas por uma equipe da CCR RioSP e levadas para a Santa Casa de Barra Mansa.

Durante o atendimento, a faixa da esquerda precisou ser interditada, o que provocou congestionamento no trecho.

