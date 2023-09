Com anotação por violência contra mulher, suspeito de estupro é preso em Valença

Valença – Um homem de 24 anos, com anotação criminal por violência doméstica contra mulher, foi preso na noite desta terça-feira (12) na Rua B do bairro Vadinho Fonseca, por suspeita de estupro. Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar receberam a denúncia de que um possível furto estaria acontecendo no local. Lá chegando, porém, encontraram a vítima, uma moça de 22 anos.

Ela relatou aos policiais que estava marcando um encontro com o rapaz, que ela teria conhecido nas redes sociais. Quando se encontraram, ele a teria agarrado e tentado fazer sexo à força com ela, deixando-a com lesões no pescoço, lábio e olho. A vítima também disse que, mesmo tonta, conseguiu ver quando o suspeito pegou seu telefone, que havia caído no chão, e fugiu.

De acordo com a ocorrência, um conhecido da família da jovem a encontrou caída e desacordada. A equipe do 10º BPM foi até a casa do suspeito, que disse ter falado com a vítima apenas por mensagens e que não teriam chegado a se encontrar. Diante das informações, ambos foram conduzidos à 91ª Delegacia de Polícia (Valença). A jovem foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e medicada.

Após ouvir as partes, o homem foi enquadrado pelo crime de estupro devido a seu histórico negativo. Ele permanece preso na 91ª DP e precisou ser algemado para que não fugisse.