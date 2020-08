Comerciante de Barra Mansa continua desaparecido

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 18:25 horas

Barra Mansa – O comerciante Celso Jacintho Machado, de 49 anos, está desaparecido desde o dia 27 de julho. A família oferece recompensa de R$ 1 mil para quem encontrá-lo.

Celso é dono de uma padaria na Vila Brígida, em Barra Mansa. Ele foi visto pela última vez andando por Quatis, Floriano, Porto Real, Falcão e São Joaquim.

Quando saiu de sua padaria no ultimo dia 27, deixou o celular e as chaves do carro no balcão do estabelecimento.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Celso pode ser fornecida através dos telefones: (24) 99969-1579; (24) 99816-8136; (24) 9913-3292 ou falar com o inspetor Alexandre Ribeiro, que investiga o desaparecimento, por meio do telefone da 90 DP (Barra Mansa): (24) 3328-4863.