Comerciante suspeito de atirar em loja é detido em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 15:32 horas

Barra Mansa- A Polícia Militar não revelou o motivo que levou o proprietário de uma loja de venda de pneus, atirar no teto de outro estabelecimento comercial, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. A confusão foi na terça-feira (22). Segundo a PM, o suspeito atirou após discutir com um funcionário da loja de autopeças, localizada próxima ao estabelecimento dele. O suspeito foi autuado na Lei do Desarmamento.