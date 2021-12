Condutor com CNH suspensa é flagrado pela PRF em trecho da Dutra, em Floriano

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2021, 18:48 horas

Barra Mansa- Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal(PRF) abordaram por volta das 15h deste sábado, dia 18, na altura do km 287 da Dutra, em Floriano, no distrito de Barra Mansa, um veículo HONDA/HR-V EXL CVT, com placas de Carapicuiba, São Paulo.

De acordo com a PRF, os agentes estavam em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, quando abordaram o veículo e ao ser feita a consulta dos dados do condutor de 62 anos nos sistemas disponíveis, foi verificada suspensão do direito de dirigir a partir do dia 11 de dezembro deste ano com prazo até 11 de julho de 2022.

Diante deste fato o condutor foi detido com base no crime de trânsito previsto no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro por violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código: Penas – detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Segundo informações da PRF, por ser considerado crime de menor potencial ofensivo e por ter pena menor que 2 anos de reclusão, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o condutor assinado se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado.

Além do crime de trânsito, sendo lavrado TCO, também foi aplicada a devida multa de trânsito por conduzir com CNH suspensa no valor de R$ 880,41, sendo o veículo retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado para conduzi-lo.