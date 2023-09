Condutor de moto foge de abordagem da polícia e tomba na BR- 393

Volta Redonda – Uma moto perdeu o controle, bateu no meio fio e tombou no KM-283 da BR-393, na tarde desta terça-feira (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os ocupantes da moto – o condutor de 15 anos e passageiro, de 20 anos, ambos sem CNH – estariam fugindo da abordagem policial quando aconteceu o acidente.

Ao tentar se desviar da moto, a viatura da PM também bateu no meio fio. Os passageiros da motocicleta foram encaminhados para o Hospital São João Batista pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. A viatura e a moto foram encaminhadas para a 93ª Delegacia de Polícia, onde foi feita a ocorrência.