Condutora atropela mulher em Resende e foge sem prestar socorro

Resende – Uma mulher de 35 anos foi atropelada na Rua dos Eucaliptos, no Cidade Alegria, no final da tarde de segunda-feira (21). De acordo com dados da Polícia Militar, a guarnição foi acionada e, ao chegar ao local, foi informada de que a vítima já havia sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Aos policiais, a vítima contou que um carro branco a teria atropelado e fugido. No entanto, ela conseguiu tirar uma foto da placa do veículo – um Renault Sandero. O proprietário do carro já foi identificado, embora a vítima – que teve uma fratura na perna esquerda – tenha dito que uma mulher estava ao volante. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia.