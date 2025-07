Conselho de Segurança de Angra destaca queda na criminalidade

Angra dos Reis – O Conselho Comunitário de Segurança do 33º Batalhão de Polícia Militar realizou, na quarta-feira (16), a reunião mensal que reuniu autoridades estaduais e federais em Angra dos Reis para discutir a segurança no município.

Além do secretário de Segurança Pública de Angra, Douglas Barbosa, o encontro contou com a presença do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Menezes; da comandante do 33º BPM, tenente-coronel Amanda Neves; de representantes das polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal; além de lideranças locais, representantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e da comunidade.

Durante a reunião, Douglas Barbosa destacou a importância da atuação integrada entre os diferentes órgãos e comemorou os resultados alcançados com esse trabalho conjunto.

“Os números mostram que estamos no caminho certo. Angra dos Reis vem apresentando uma queda constante nos índices de criminalidade, graças a uma política pública séria, pautada na união de esforços. Segurança pública se faz com inteligência, presença e, principalmente, integração. Quando as polícias caminham juntas, quem ganha é a população. Essa reunião do Conselho é um exemplo de como podemos manter esse canal permanente de escuta, diálogo e ação coordenada”, afirmou.

A comandante da unidade, tenente-coronel Amanda Neves, ressaltou que os bons resultados são resultados de um trabalho técnico, comprometido e diário, com apoio da equipe e do GGIM.

“Temos muito orgulho dos avanços conquistados pelo 33º BPM nos últimos meses. A redução dos índices de criminalidade violenta em Angra dos Reis é reflexo direto do empenho de nossos oficiais e praças, que diariamente estão nas ruas protegendo a população com coragem, profissionalismo e senso de dever. Também é fundamental reconhecer o papel do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que tem sido um grande aliado na coordenação das ações interinstitucionais e essencial para unificar esforços, otimizar recursos e direcionar estratégias com mais precisão”, destacou Amanda.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Menezes, reforçou o compromisso do Governo do Estado com a segurança nos municípios do interior e valorizou o papel estratégico de Angra no cenário fluminense.

“Angra é uma cidade com grande relevância para o estado do Rio de Janeiro, não apenas do ponto de vista turístico, mas também econômico e social. E é nossa obrigação garantir que os cidadãos vivam com dignidade e segurança. Temos acompanhado de perto os indicadores da região e posso afirmar, com convicção, que os avanços são notáveis. A redução nos índices de criminalidade em Angra é resultado de um esforço conjunto, de uma política de segurança baseada na proximidade com a população e na valorização da tropa. Seguiremos trabalhando lado a lado com as autoridades locais para que esse modelo de sucesso continue se fortalecendo”, afirmou.

Maria Aparecida de Araujo Aguiar, presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Angra, destacou a importância do diálogo entre comunidade e autoridades.

“Essa reunião mostra o quanto é importante mantermos o diálogo aberto entre a comunidade e as forças de segurança. A presença do coronel Menezes aqui hoje foi muito significativa, e somos gratos por ele ter aceitado nosso convite. Também agradeço à comandante Amanda, sempre acessível e comprometida com a população, e ao secretário Douglas, que tem trabalhado com muita seriedade para integrar os esforços em segurança na cidade. Quando todos caminham juntos, os resultados aparecem”, afirmou Maria Aparecida.