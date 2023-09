Construção irregular é identificada dentro de área de proteção ambiental em Mangaratiba

Mangaratiba – Policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, identificaram neste sábado (16), uma construção irregular no interior de uma fazenda localizada na Estrada Rubião, em Mangaratiba, no Sul Fluminense. Os agentes chegaram ao local após receberem denúncia do programa Linha Verde (0300 253 1177), o Disque Denúncia do Meio Ambiente, sobre crime ambiental.

De acordo com os agentes da 4ª UPAm, durante fiscalização no local, constataram de fato uma construção irregular, com a existência de colunas de eucaliptos e pranchões de madeira nativa, aparentemente com uso de motosserra. Ainda segundo os policiais, foram encontrados materiais para obra como alvenaria e telhas, além de corte de uma árvore, isso dentro da APA de Mangaratiba e na zona de amortecimento do Parque Estadual do Cunhambebe. Foram feitas diligências no entorno, mas não foram localizadas placas contendo licenciamento e tampouco os responsáveis. Diante dos fatos, a equipe procedeu à 165ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 60 da lei 9605/98.

Para denunciar crimes ambientais em todo Estado ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior), ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).